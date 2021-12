Nuovo esame patente | riconoscimento facciale in arrivo?

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ne abbiamo parlato recentemente: ilè stato varato il 20 dicembre ed è caratterizzato da un test di teoria più snello e veloce. Ma le novità potrebbero non essere finite qui: in futuro più spazio alla digitalizzazione, con il. Ecco perché.: la finalità della riforma e il turnover assente Chiaro che occorreva rivedere le regole del test di teoria. La necessità era ed è infatti quella di favorire il recupero degli arretrati e di consentire lo svolgimento delle sessioni d’, nella piena aderenza alle regole anti-contagio da coronavirus. Come abbiamo già avuto modo di spiegare, le nuove regole in tema di esami di teoria per le patenti ...