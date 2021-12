Nuovo decreto Covid Natale 2021, cosa cambia per Green Pass, vaccini, mascherine e tamponi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nuovo decreto Covid. I casi in Italia aumento sempre di più. Ogni giorno si registrano incrementi nella circolazione del virus in ogni regione. In più, il problema della variante sudafricana, nota come Omicron. Questa è la più rapida nella diffusione, stando ai pochi dati a disposizione, ed è presente già nel 30% dei casi in alcune regioni della nostra Penisola. Inoltre c’è da aggiungere la variabile delle feste natalizie che influiranno non poso sui contagi delle prossime settimana. Infatti vacanze è sinonimo di spostamenti, cene, riunioni in casa con amici e parenti. Per tutte queste motivazione il Governo, riunitosi ieri in cabina di regia, ha deciso di emanare un Nuovo decreto ad hoc per questo periodo. La prima grande certezza è che discoteche e sale da ballo saranno definitivamente chiuse fino al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 dicembre 2021). I casi in Italia aumento sempre di più. Ogni giorno si registrano incrementi nella circolazione del virus in ogni regione. In più, il problema della variante sudafricana, nota come Omicron. Questa è la più rapida nella diffusione, stando ai pochi dati a disposizione, ed è presente già nel 30% dei casi in alcune regioni della nostra Penisola. Inoltre c’è da aggiungere la variabile delle feste natalizie che influiranno non poso sui contagi delle prossime settimana. Infatti vacanze è sinonimo di spostamenti, cene, riunioni in casa con amici e parenti. Per tutte queste motivazione il Governo, riunitosi ieri in cabina di regia, ha deciso di emanare unad hoc per questo periodo. La prima grande certezza è che discoteche e sale da ballo saranno definitivamente chiuse fino al ...

Advertising

trash_italiano : Le principali misure del nuovo decreto ?? - Corriere : ?? Approvato il nuovo decreto: ecco cosa prevede per green pass, mascherine e tamponi - vaticannews_it : #23dicembre #Vaticano Un decreto generale, a firma del cardinale Parolin, stabilisce che sarà possibile accedere ne… - haringitaly : RT @Fraforciniti: Pres. Draghi, ogni nuovo decreto greenpass certifica il fallimento di quello precedente, come un tizio che si trova nelle… - Giovanni7769 : RT @GeMa7799: Sul nuovo nazi decreto non c'è traccia di sanzioni per chi non mette la museruola... -