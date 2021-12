Nuovo decreto Covid: cosa cambia e da quando. Le 7 cose da sapere (Di venerdì 24 dicembre 2021) Atteso e annunciato, arriva il Nuovo decreto Covid con la stretta per le feste di Natale e Capodanno . Tante le novità: discoteche chiuse fino al 31 gennaio , mascherina anche all'aperto. Le nuove ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Atteso e annunciato, arriva ilcon la stretta per le feste di Natale e Capodanno . Tante le novità: discoteche chiuse fino al 31 gennaio , mascherina anche all'aperto. Le nuove ...

trash_italiano : Le principali misure del nuovo decreto ?? - Corriere : ?? Approvato il nuovo decreto: ecco cosa prevede per green pass, mascherine e tamponi - fanpage : Ora è ufficiale, il Governo ha deciso. Le mascherine tornano obbligatorie all'aperto in tutta Italia, e per alcune… - iISud24 : La stretta del Governo contro il Covid-19: super green pass anche per il caffè al banco #24dicembre #Governo… - AttilaAzureRive : RT @BillyZanne: Nel nuovo decreto c'è il Mega Green Pass per andare in discoteca. Ho detto tutto. -