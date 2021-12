Nuovo decreto: cosa si potrà fare a Natale e Capodanno (Di venerdì 24 dicembre 2021) Quest’anno non ci saranno eventi e feste di Capodanno nelle piazze. Fino al 31 gennaio, le discoteche e i locali da ballo saranno chiusi. “Non possiamo permetterci assembramenti”, ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza, spiegando la scelta del Governo di attuare misure di contenimento del virus, alla luce della corsa della variante Omicron. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Quest’anno non ci saranno eventi e feste dinelle piazze. Fino al 31 gennaio, le discoteche e i locali da ballo saranno chiusi. “Non possiamo permetterci assembramenti”, ha affermato il ministro della Salute Roberto Speranza, spiegando la scelta del Governo di attuare misure di contenimento del virus, alla luce della corsa della variante Omicron. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

trash_italiano : Le principali misure del nuovo decreto ?? - Corriere : ?? Approvato il nuovo decreto: ecco cosa prevede per green pass, mascherine e tamponi - SkyTG24 : Dall'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in tutta Italia all'anticipo della terza dose: quali sono i prov… - MeHugIdols : RT @team_world: STOP A DISCOTECHE, FESTE IN PIAZZA e TORNANO OBBLIGATORIE le mascherine: ecco le nuove regole stabilite dal Governo per con… - damiano_diana : RT @vitalbaa: Se il @Corriere dice il giusto, il nuovo decreto-legge ha cannibalizzato quello di 8 gg. fa, non ancora pubblicato in Gazzett… -