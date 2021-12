Nuove misure anti-Covid: cosa succede per palestre, musei e bar (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le Nuove misure anti-Covid approvate dal Governo italiano: scopriamo cosa succede per palestre, musei e bar nel dettaglio. Le Nuove misure per il contenimento dei contagi (foto pagina Facebook)Come sappiamo il Governo ha approvato un nuovo decreto per cercare di contenere quanto più possibile i contagi da Covid-19. L’obiettivo è quello di ostacolare quanto più possibile la diffusione della variante Omicron soprattutto in questo periodo in cui l’Italia sta registrando il record assoluto di contagi. Ieri sera in Cdm è stato approvato un provvedimento che prevede Nuove restrizioni anti contagio come l’obbligo di mascherina anche all’aperto e quello di indossare Ffp2 in ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 24 dicembre 2021) Leapprovate dal Governo italiano: scopriamopere bar nel dettaglio. Leper il contenimento dei contagi (foto pagina Facebook)Come sappiamo il Governo ha approvato un nuovo decreto per cercare di contenere quanto più possibile i contagi da-19. L’obiettivo è quello di ostacolare quanto più possibile la diffusione della variante Omicron soprattutto in questo periodo in cui l’Italia sta registrando il record assoluto di contagi. Ieri sera in Cdm è stato approvato un provvedimento che prevederestrizionicontagio come l’obbligo di mascherina anche all’aperto e quello di indossare Ffp2 in ...

elio_vito : Un uomo delle istituzioni, uno statista, un patriota, non lascia la guida del governo, non apre una crisi politica… - Agenzia_Ansa : Alle 9.45 si riunisce la cabina di regia del Governo sulle misure contro il Covid-19, con la variante Omicron che s… - Agenzia_Ansa : DIRETTA I LE nuove misure per Omicron, il decreto per le festività. La conferenza stampa del ministro Speranza con… - Ailand1992 : RT @Agenzia_Ansa: Dal Green pass valido 6 mesi alle mascherine all'aperto e di tipo Ffp2 sui mezzi pubblici. Tutte le nuove misure del gove… - ottopagine : Covid, le nuove misure: stop a feste e discoteche, obbligo del super green pass -