"Nonostante il vaccino". Dramma-Covid a Striscia, ricoverato Roberto Lipari: le sue condizioni (Di venerdì 24 dicembre 2021) Pur essendo vaccinato, Roberto Lipari non solo si è preso il Covid ma è stato anche ricoverato. Il conduttore di Striscia la Notizia se l'è vista scura per diversi giorni, durante i quali gli sono balenati nella mente pensieri poco positivi. Chissà come sarebbe potuta finire la sua storia se non fosse stato vaccinato, dato che grazie alle dosi somministrate non ha sviluppato la malattia grave, quella che richiede la terapia intensiva e può condurre al decesso. "Vi scrivo solo oggi perché sto meglio e sono sicuro che il peggio è alle spalle", è stata la premessa di Lipari, che ha pubblicato una foto scattata in ospedale. "Non scenderò nei particolari - ha aggiunto - ma sì, sono positivo. E no, non sono asintomatico. Passerò il Natale in quarantena… Mentre nella mia testa sono ...

