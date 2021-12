Non sono solo medaglie (Di venerdì 24 dicembre 2021) Leo Turrini Verrebbe quasi voglia di rubare lo slogan alle curve degli stadi: c'è solo un Presidente… Eh, non ci sono dubbi: anche consegnando a Sofia Goggia e a Giacomo Bertagnolli il tricolore per ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Leo Turrini Verrebbe quasi voglia di rubare lo slogan alle curve degli stadi: c'èun Presidente… Eh, non cidubbi: anche consegnando a Sofia Goggia e a Giacomo Bertagnolli il tricolore per ...

Advertising

borghi_claudio : Ma davvero il nonno ha detto che tre quarti dei morti sono tra i non vaccinati? È ovviamente palesemente falso. Enn… - ladyonorato : dr. Peter McCullough Ci sono 2 schieramenti: - ci sono i medici a cui non interessa se i vaccini funzionano o meno… - ladyonorato : Se “non ci sono certezze” sulla maggiore o minore aggressività e letalità della variante #Omicron, perché si sta se… - carutig : RT @istsupsan: ??#Natale e #Capodanno sono momenti speciali che trascorriamo con amici e familiari ??È importante essere prudenti e protegger… - simonapecis : RT @ladyonorato: “Migliaia di bambini sono stati ricoverati per miocardite e quando una patologia richiede un ricovero ospedaliero non può… -