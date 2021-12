Non siamo i Ferragnez, siamo gli Hunzardi (Hunziker-Trussardi) (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tomaso Trussardi: «Vado in tv, ma niente Ferragnez» Libero, pagina 29, di Francesca D’Angelo. Tomaso Trussardi scalda i motori: domani sera debutta alla “guida” del nuovo programma MV 3200 C – Un mito amplificato, uno speciale in due puntate che apre la Xmas Turbo Week del canale Motor Trend. Per la prima volta Trussardi vestirà i panni del conduttore dedicandosi al restomod della Maserati 3200 GT. Fischio di inizio: ore 22.15. Dica la verità, ci sta facendo un pensierino: è l’inizio di una carriera in tv?«Un anno e mezzo fa sono stato nominato ambassador della Motor Valley della Regione Emilia Romagna e questo progetto tv è un modo per dare voce a questo consorzio e ai suoi valori. Poi, certo, il canale Motor Trend ha colto subito la palla al balzo e stiamo ragionando su altri appuntamenti».Suvvia, sia più ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tomaso: «Vado in tv, ma niente» Libero, pagina 29, di Francesca D’Angelo. Tomasoscalda i motori: domani sera debutta alla “guida” del nuovo programma MV 3200 C – Un mito amplificato, uno speciale in due puntate che apre la Xmas Turbo Week del canale Motor Trend. Per la prima voltavestirà i panni del conduttore dedicandosi al restomod della Maserati 3200 GT. Fischio di inizio: ore 22.15. Dica la verità, ci sta facendo un pensierino: è l’inizio di una carriera in tv?«Un anno e mezzo fa sono stato nominato ambassador della Motor Valley della Regione Emilia Romagna e questo progetto tv è un modo per dare voce a questo consorzio e ai suoi valori. Poi, certo, il canale Motor Trend ha colto subito la palla al balzo e stiamo ragionando su altri appuntamenti».Suvvia, sia più ...

Inter : ??? | INTERVISTA “Vogliamo finire l’anno con una vittoria. Dobbiamo continuare così, l’importante è vincere, non è… - NicolaPorro : ?? In #Vaticano solo col #greenpass. A Natale siamo tutti più buoni? Il pugno duro del Papa contro i non vaccinati..… - _Nico_Piro_ : ...un'amarezza di fondo. Perchè questa bimba, incontrata al centro protesi @ICRC Kabul, non ha avuto possibilità di… - mondodimatti : @DOCTORWHO71 @Fabiana90696174 @barbarab1974 @_Carabinieri_ @MinisteroSalute Beh! All'inizio ci siamo cascati tutti.… - Fernando_Boccia : E la #narrazione continua vi faccio solo notare l'index dei campioni nostrani (gran cazzari) dei veri perdenti solo… -