“Non fatemi il funerale”. Lutto nel cinema, il famoso attore si è arreso alla malattia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lutto nel mondo del cinema, è morto un attore che ha avuto un’illustre carriera televisiva, Jack Hedley. L’uomo è scomparso l’11 dicembre a seguito di una breve malattia, ma la notizia viene comunicata soltanto adesso. Non solo, su richiesta dell’attore, non ci saranno funerali. La star del cinema, nata sotto il nome di Jack Hawkins a Londra, ha iniziato la sua carriera cinematografica negli anni ’50 recitando in un breve documentario drammatico intitolato A Life To Be Lived. Poco dopo, Jack Hedley ha cambiato il suo nome all’inizio della sua carriera per evitare confusione con l’attore che condivideva lo stesso nome. Jack ha continuato ad avere “99 crediti di recitazione” in una carriera durata ben cinque decenni, che includeva anche numerose ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021)nel mondo del, è morto unche ha avuto un’illustre carriera televisiva, Jack Hedley. L’uomo è scomparso l’11 dicembre a seguito di una breve, ma la notizia viene comunicata soltanto adesso. Non solo, su richiesta dell’, non ci saranno funerali. La star del, nata sotto il nome di Jack Hawkins a Londra, ha iniziato la sua carrieratografica negli anni ’50 recitando in un breve documentario drammatico intitolato A Life To Be Lived. Poco dopo, Jack Hedley ha cambiato il suo nome all’inizio della sua carriera per evitare confusione con l’che condivideva lo stesso nome. Jack ha continuato ad avere “99 crediti di recitazione” in una carriera durata ben cinque decenni, che includeva anche numerose ...

Advertising

OglebyAakash : #GFVIP Fatemi sapere se glisseranno ancora sul piglio, che spiega la solitudine di Katia Bauda, o se finalmente le… - redblack1980 : RT @GiancarloDeRisi: All'inizio tutti volevano Draghi sul Colle ora non più. Dice: la politica deve riprendere il suo ruolo. Sì, ma quale p… - MartinaHTLS : RT @harryasfrog: potrei benissimo essere io fatemi andare ad un suo concerto e cantare questa canzone fino a non riuscire a respirare più… - adorvcth : RT @adorvcth: vendo questi tre album dei bts tramite vinted, sono completi di tutto e in ottime condizioni. i prezzi come vedete sono acce… - WONDERTIME5 : RT @diego7007793678: Buona vigilia di natale ?? e buon natale ?? da Shovi, io vi chiedo di non dimenticarvi di me , di fare tantissimi RT,… -