Nichi Vendola | devastante lutto poco fa | “Non smetteremo mai di amarti”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il ricordo con tutte le foto a fine articolo. «Riemergere dal dolore non è facile, è come uscire dall’oscurità ed essere travolti dalla luce: è una sensazione di sbandamento, di cecità, di perdita dell’orientamento. Gianni è morto ed è strano che la vita continui, che risuonino le canzoni di Natale, che oggi persino risplenda il sole. Sono state settimane faticose, l’avanzata del cancro è stata implacabile, e gli ultimi giorni, le ultime ore, l’ultima notte con la luna piena, gli ultimi fiati, tutto questo Gianni lo ha vissuto con la più lucida consapevolezza della fine. A primavera gli era stato diagnosticata la presenza nei polmoni di quell'ospite molesto. E lui lo aveva affrontato di petto, combattendo come un leone, continuando a sorridere, a lavorare con lo scrupolo e la passione che lo rendevano un medico assai amato, continuando a offrire al mondo la sua umanità generosa, ...

L'ex governatore della Puglia, Nichi Vendola, ha pubblicato un lungo post su Facebook per annunciare la prematura scomparsa del fratello Gianni.