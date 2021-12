Netflix: gli episodi natalizi delle serie da rivedere (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Natale si avvicina e non possono mancare gli episodi a tema natalizio Parliamoci chiaro il Natale è quel momento dell’anno in cui, oltre le cene e pranzi c’è spazio o almeno ci dovrebbe essere per un po’ di sano relax. Dopo le classiche abbuffate il divano è sempre un’ottima idea. Film e serie tv da vedere, rigorosamente a tema natalizio, non possono mancare. Vi suggeriamo alcuni episodi. Narcos – 2X06 Orange is the New Black – 1X13 Rick and Morty – 1X03 The Crown – 1X01 Stranger Things – 1X08 Mad Men – 4X02 The O.C. – 01×13 Downton Abbey – 02×09 Netflix ricorda anche le uscite di questo mese. Pronti a scartare i nostri regali di Natale? A dicembre arrivano l’ultimo capitolo de La Casa di Carta, il nuovo film di Sorrentino, le nuove stagioni di The Witcher ed ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Natale si avvicina e non possono mancare glia temao Parliamoci chiaro il Natale è quel momento dell’anno in cui, oltre le cene e pranzi c’è spazio o almeno ci dovrebbe essere per un po’ di sano relax. Dopo le classiche abbuffate il divano è sempre un’ottima idea. Film etv da vedere, rigorosamente a temao, non possono mancare. Vi suggeriamo alcuni. Narcos – 2X06 Orange is the New Black – 1X13 Rick and Morty – 1X03 The Crown – 1X01 Stranger Things – 1X08 Mad Men – 4X02 The O.C. – 01×13 Downton Abbey – 02×09ricorda anche le uscite di questo mese. Pronti a scartare i nostri regali di Natale? A dicembre arrivano l’ultimo capitolo de La Casa di Carta, il nuovo film di Sorrentino, le nuove stagioni di The Witcher ed ...

