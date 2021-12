Natalia Estrada: da showgirl simbolo degli anni Novanta a cavallerizza nelle campagne di Asti (Di venerdì 24 dicembre 2021) Negli anni Novanta uno dei volti noti della televisione era quello di Natalia Estrada. Ballerina e attrice, è ricordata anche come conduttrice di programmi storici. Ora, invece, la sua vita è decisamente cambiata, ed il mondo dello spettacolo non è più quello a cui appartiene. Il successo televisivo degli anni Novanta Natalia Estrada, spagnola naturalizzata italiana, esordisce nella televisione italiana nel 1992. Con l’allora marito Giorgio Mastrota conduce Il Gioco delle coppie. Negli anni diventa uno dei volti più noti di Mediaset. Conduce molti programmi di successo come Il Quizzone e La sai l’ultima?. Il vero successo lo raggiunge con il film Il ciclone di Leonardo Pieraccioni (1996), che le ha garantito una ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) Negliuno dei volti noti della televisione era quello di. Ballerina e attrice, è ricordata anche come conduttrice di programmi storici. Ora, invece, la sua vita è decisamente cambiata, ed il mondo dello spettacolo non è più quello a cui appartiene. Il successo televisivo, spagnola naturalizzata italiana, esordisce nella televisione italiana nel 1992. Con l’allora marito Giorgio Mastrota conduce Il Gioco delle coppie. Neglidiventa uno dei volti più noti di Mediaset. Conduce molti programmi di successo come Il Quizzone e La sai l’ultima?. Il vero successo lo raggiunge con il film Il ciclone di Leonardo Pieraccioni (1996), che le ha garantito una ...

Advertising

Jeffry60779912 : RT @LeGrazieWebzine: Chi si ricorda della stupenda Natalia Estrada? Altre sue foto, per gli iscritti al nostro sito: - zazoomblog : Giorgio Mastrota la fine con Natalia Estrada: “E’ stata colpa mia…” - #Giorgio #Mastrota #Natalia #Estrada: - Maria84936141 : Giorgio Mastrota senza remore parla dei tradimenti e della separazione da Natalia Estrada: “Non mi sento colpevole” - 1976kalle : RT @LeGrazieWebzine: Chi si ricorda della stupenda Natalia Estrada? Altre sue foto, per gli iscritti al nostro sito: - LeGrazieWebzine : Chi si ricorda della stupenda Natalia Estrada? Altre sue foto, per gli iscritti al nostro sito:… -