Natale solidale, molte le idee regalo per fare del bene (Di venerdì 24 dicembre 2021) . In Italia sono molte le iniziative attive a Natale e non solo Il Natale è sicuramente il periodo dell'anno in cui si fanno più regali e allora perché non approfittare dell'occasione per sostenere le associazioni che si occupano di aiutare persone in difficoltà. Secondo le prime stime effettuate dall'Osservatorio Federconsumatori ogni famiglia, per i regali di questo Natale, ha speso mediamente 119,20 Euro, con un calo del -2,2% rispetto al consuntivo del 2020. Leggi anche: LILLY, IL JACK RUSSELL LANCIATO DAL TERRAZZO: RINVIO A GIUDIZIO PER IL PADRONE A segnare gli aumenti maggiori sono i prezzi per i prodotti alimentari tipici del Natale: +12,3% rispetto allo scorso anno, sulla spinta anche degli aumenti registrati sui prezzi di molti prodotti e materie prime. La scelta del regalo ...

Ultime Notizie dalla rete : Natale solidale Il cuore di vigili del fuoco e polizia di Pordenone: donazioni di sangue e plasma durante le feste ..."Donazione in - Divisa" è nata nel 2020 a causa dell'impossibilità di accompagnare Babbo Natale nel ... rendendo l'attività di soccorso dei vigili del fuoco di Pordenone, più inclusiva e solidale. 2 ...

Boom di donazioni, la cena solidale di Natale si farà Quando giovedì sera, alle 18, i cancelli dell'Oratorio di Sacconago si sono aperti per raccogliere le donazioni per la grande cena solidale di Natale fuori c'era già una coda di auto. Così in 6 minuti la truppa di volontari che da anni organizza questo appuntamento per condividere la gioia del 25 dicembre anche con chi vive in ...

Per un Natale solidale Romasette.it Natale solidale, molte le idee regalo per fare del bene Natale solidale, molte le idee regalo per fare del bene. In Italia sono molte le iniziative attive a Natale e non solo ...

Doni alle famiglie in difficoltà: il Natale della Robert F. Kennedy Human Rights Italia Il 27 e 28 dicembre Rfk Italia e Croce Rossa Italiana (Comitato di Firenze) organizzeranno una nuova raccolta solidale di beni ...

