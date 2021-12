Natale regala una scoperta archeologica senza precedenti! (Di venerdì 24 dicembre 2021) È la più antica sinagoga mai trovata in Galilea e una delle più antiche del mondo. Questa è una scoperta archeologica importantissima perché, con ogni probabilità, Gesù visitò e predicò in questa luogo. Nessuno immaginava cosa si nascondesse sotto un sottile strato di terra asciutta! Quando i lavoratori hanno iniziato a scavare le fondamenta per la pensione, hanno scoperto per la prima volta un’antica sinagoga ebraica del 1 ° secolo. La scoperta è stata fatta nella piccola cittadina di Magdala. scoperta archeologica a Magdala, Galilea – curiosauro.itLa scoperta archeologica Un’intera città ebraica si è dispiegata davanti agli occhi increduli degli archeologi. Solo circa il 10% della città è stato scavato, ma ha già portato alla luce: case e magazzini, un antico ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 24 dicembre 2021) È la più antica sinagoga mai trovata in Galilea e una delle più antiche del mondo. Questa è unaimportantissima perché, con ogni probabilità, Gesù visitò e predicò in questa luogo. Nessuno immaginava cosa si nascondesse sotto un sottile strato di terra asciutta! Quando i lavoratori hanno iniziato a scavare le fondamenta per la pensione, hanno scoperto per la prima volta un’antica sinagoga ebraica del 1 ° secolo. Laè stata fatta nella piccola cittadina di Magdala.a Magdala, Galilea – curiosauro.itLaUn’intera città ebraica si è dispiegata davanti agli occhi increduli degli archeologi. Solo circa il 10% della città è stato scavato, ma ha già portato alla luce: case e magazzini, un antico ...

