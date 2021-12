Natale “operativo” in missione all’estero per quasi 7mila militari italiani (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sarà un Natale operativo all’estero per quasi 7mila militari italiani, impegnati in 33 missioni internazionali in 20 Paesi. Il contingente più numeroso resta quello delle operazioni Unifil e Mibil in Libano, con 1.216 soldati attualmente impiegati. Tra Iraq e Kuwait (operazione Prima Parthica’) sono all’opera altri 1.100 militari italiani, ai quali si aggiungono i 754 impegnati nell’operazione Mare Sicuro, i 628 nell’operazione Kfor in Kosovo e i 400 impegnati nell’operazione di assistenza e supporto Miasit in Libia, per citare i contingenti più numerosi. L’impegno dei soldati italiani si esplica in diversi continenti e si concretizza anche nelle zone più remote del pianeta: sono 10, ad esempio, i ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sarà unper, impegnati in 33 missioni internazionali in 20 Paesi. Il contingente più numeroso resta quello delle operazioni Unifil e Mibil in Libano, con 1.216 soldati attualmente impiegati. Tra Iraq e Kuwait (operazione Prima Parthica’) sono all’opera altri 1.100, ai quali si aggiungono i 754 impegnati nell’operazione Mare Sicuro, i 628 nell’operazione Kfor in Kosovo e i 400 impegnati nell’operazione di assistenza e supporto Miasit in Libia, per citare i contingenti più numerosi. L’impegno dei soldatisi esplica in diversi continenti e si concretizza anche nelle zone più remote del pianeta: sono 10, ad esempio, i ...

