Natale in casa, fra tradizione e tanta voglia di normalità! (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un vecchio adagio, mai più attuale di oggi in tempo di pandemia, recita: “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”! Tant’è che la maggioranza degli italiani trascorrerà il Natale in casa, in famiglia, con i parenti e gli amici più stretti, anche per effetto della preoccupazione della risalita dei contagi e del diffondersi Leggi su freeskipper (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un vecchio adagio, mai più attuale di oggi in tempo di pandemia, recita: “con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”! Tant’è che la maggioranza degli italiani trascorrerà ilin, in famiglia, con i parenti e gli amici più stretti, anche per effetto della preoccupazione della risalita dei contagi e del diffondersi

Advertising

Agenzia_Ansa : Un pensionato di 80 anni ha ucciso a coltellate la moglie di 61, nella notte tra Natale e Santo Stefano nella loro… - emergenzavvf : Prima di uscire di casa ricordatevi di spegnere le luci dell’albero di Natale. Usate la stessa precauzione di notte… - virginiaraggi : Una bella notizia per il mondo dello sport: Alex #Zanardi è finalmente tornato a casa e passerà il Natale con la su… - wordsandmore1 : #28dicembre oltre #GFvip #Cenerentola #Natale #DontLookUp #Manila e #Germania tempo per ? Il Fila San Martino vince… - Toni03890305 : RT @HoaraBorselli: Sparò al ladro in casa, la moglie di #Onichini: «Lui in carcere a Natale, gli aggressori in libertà». Suo marito condann… -