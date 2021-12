Natale, il Papa: “Nel giorno della vita ripetiamo: basta morti sul lavoro! E impegniamoci per questo” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Francesco alla Messa della Notte Santa: «Dio viene a colmare di dignita? la durezza» dei mestieri. «Ci ricorda che l’uomo non è uno schiavo» Leggi su lastampa (Di venerdì 24 dicembre 2021) Francesco alla MessaNotte Santa: «Dio viene a colmare di dignita? la durezza» dei mestieri. «Ci ricorda che l’uomo non è uno schiavo»

