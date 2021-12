Natale | Gen Serino Esercito | “visita i soldati impiegati durante le festività”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Questa mattina il Generale di Corpo d’Armata Pietro, Capo di Stato Maggiore dell’, ha fattoad alcuni tra gli uomini e donne della Forza Armata in serviziolenelle operazioni nazionali e nei servizi presidiari istituzionali su Roma, ringraziando per l’operato svolto a tutela della collettività. Per tutto il 2021, l’ha continuato a impiegare circa 7.000italiani sul territorio nazionale in favore dei cittadini e delle Istituzioni locali. In oltre 50 province italiane, infatti, proseguono le attività di concorso alle Forze dell’Ordine, dal contrasto alle attività criminali sino alla prevenzione di possibili attacchi terroristici, cui si aggiunge, su tutto il territorio nazionale, il supporto al servizio sanitario ...

