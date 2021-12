Natale: Coldiretti, festa a casa per il 93% degli italiani (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOltre 9 italiani su 10 (93%) hanno deciso di trascorrere il Natale nelle case, in famiglia o con i parenti e gli amici più stretti, sotto la spinta dalla preoccupazione per la risalita dei contagi e del diffondersi della variante Omicron. Lo rileva un’analisi Coldiretti/Ixè che evidenzia la tendenza a passare le feste tra le mura domestiche. Il risultato – sottolinea l’organizzazione agricola in una nota – è un aumento del 38% della spesa per il cibo rispetto allo scorso anno per un valore medio di 113 euro a famiglia, mentre la preparazione casalinga del pasto principale del Natale – continua Coldiretti – sale a un tempo medio di 2,9 ore. Ma c’è anche un 9% di italiani- rileva l’organizzazione – che non si farà contagiare dalla passione per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiOltre 9su 10 (93%) hanno deciso di trascorrere ilnelle case, in famiglia o con i parenti e gli amici più stretti, sotto la spinta dalla preoccupazione per la risalita dei contagi e del diffondersi della variante Omicron. Lo rileva un’analisi/Ixè che evidenzia la tendenza a passare le feste tra le mura domestiche. Il risultato – sottolinea l’organizzazione agricola in una nota – è un aumento del 38% della spesa per il cibo rispetto allo scorso anno per un valore medio di 113 euro a famiglia, mentre la preparazionelinga del pasto principale del– continua– sale a un tempo medio di 2,9 ore. Ma c’è anche un 9% di- rileva l’organizzazione – che non si farà contagiare dalla passione per ...

