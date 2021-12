Natale | analisi Coldiretti-Ixè | il 93% italiani lo trascorreranno a casa

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il 93 per cento degli, oltre nove su dieci insomma, ha deciso di trascorrere ilnelle case, in famiglia o con i parenti e gli amici più stretti, sotto la spinta dalla preoccupazione per la risalita dei contagi e del diffondersi della variante Omicron del coronavirus. È quello che emerge da una/Ixè che evidenzia – si legge in una nota la tendenza a passare le feste tra le mura domestiche, cercando consolazione a tavola rispetto alle limitazioni agli eventi in piazza e all’impossibilità di fare le vacanze all’estero. Il risultato – prosegue la nota – è un aumento del 38 per cento della spesa per il cibo rispetto allo scorso anno per un valore medio di 113 euro a famiglia. Mentre la preparazionelinga del pasto principale del, continua la ...