Natale al cinema. Cinque film da non perdere durante le feste (Di venerdì 24 dicembre 2021) Cinque film per le feste. Primo della lista è un piccolo film intitolato "Nower special": in un posto qualunque. Gli hanno messo come sottotitolo "Una storia d'amore". È la storia di un padre e di un figlio. Meglio non sapere altro, se non che gli attori sono bravissimi e il regista aveva prodotto "The Full Monty", i disoccupati spogliarellisti. "The House of Gucci" è un melodrammone tenuto insieme dalla presenza e dalla bravura di Lady Gaga. Divertente se non avete nulla contro il genere. "Diabolik", dal fumetto anni 60 delle sorelle Giussani, può sembrare fuori tempo, ma è molto ben riuscito e curato dai fratelli Manetti. Il nascondiglio dell'imprendibile criminale e gli altri ambienti sembrano un'installazione di arte contemporanea. "West Side Story", grande successo di Broadway con musiche di Leonard Bernstein, ...

