Natale a Tarquinia all’insegna dell’arte con le visite guidate alla necropoli dei Monterozzi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tarquinia – A Tarquinia il Natale con la guida turistica Claudia Moroni sarà all’insegna dell’arte. Quella etrusca, con la necropoli dei Monterozzi, dichiarata nel 2004 patrimonio Unesco per le tombe dipinte, che rappresentano il più importante esempio di arte figurativa prima dell’epoca romana. Quella del centro storico, con le sue chiese, i suoi palazzi, le sue torri e il suo dedalo di vie e vicoli racchiusi nella possente cinta muraria. Dal 28 al 31 dicembre, il 2, 4, 5 e 6 gennaio 2022, alle ore 10, avranno luogo le visite guidate alla necropoli dei Monterozzi. Il 27 dicembre e il 3 gennaio 2022, con ritrovo alle ore 10 da piazza Cavour, si terranno le visite ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 dicembre 2021)– Ailcon la guida turistica Claudia Moroni sarà. Quella etrusca, con ladei, dichiarata nel 2004 patrimonio Unesco per le tombe dipinte, che rappresentano il più importante esempio di arte figurativa prima dell’epoca romana. Quella del centro storico, con le sue chiese, i suoi palazzi, le sue torri e il suo dedalo di vie e vicoli racchiusi nella possente cinta muraria. Dal 28 al 31 dicembre, il 2, 4, 5 e 6 gennaio 2022, alle ore 10, avranno luogo ledei. Il 27 dicembre e il 3 gennaio 2022, con ritrovo alle ore 10 da piazza Cavour, si terranno le...

Advertising

redontuscia : #Tarquinia Gli auguri di Natale ai volontari della Protezione Civile e AEOPC di Tarquinia dal Sindaco Giulivi e dal… - tusciatimes : Tarquinia invasa di letterine per Babbo Natale: la città pronta a una vigilia magica - lextraweb : Tarquinia invasa di letterine per Babbo Natale: la città pronta a una vigilia magica - - lextraweb : Tarquinia invasa di letterine per Babbo Natale: la città pronta a una vigilia magica - - 0766news_TripTv : ?? Natale a Tarquinia all'insegna dell'arte con la guida turistica Claudia Moroni ???? Leggi l'articolo ??… -