Natale 2021, gli auguri di Teresa Bellanova (Di venerdì 24 dicembre 2021) ROMA – “Il Natale rappresenta per tantissime famiglie un’occasione per ricongiungersi, penso ad esempio ai tanti ragazzi e alle tante ragazze che studiano o lavorano fuori dalle proprie città. È un momento per ritornare accanto ai propri affetti, alle querce del cuore. E io vi auguro di trascorrere questi giorni in serenità, senza però dimenticare quel senso di responsabilità che i tempi ancora ci richiedono. Voglio anche esprimere un pensiero in particolare per tutti coloro che, anche a causa del Covid, dovranno passare questi giorni soli, lontani dai loro affetti più cari. E mandare un augurio di cuore a quanti fra medici e operatori sanitari saranno ancora a lavoro in questi giorni”. Lo afferma la vice ministra alle infrastrutture Teresa Bellanova, aggiungendo: “In questi mesi abbiamo fatto grandi passi avanti, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 dicembre 2021) ROMA – “Ilrappresenta per tantissime famiglie un’occasione per ricongiungersi, penso ad esempio ai tanti ragazzi e alle tante ragazze che studiano o lavorano fuori dalle proprie città. È un momento per ritornare accanto ai propri affetti, alle querce del cuore. E io vi auguro di trascorrere questi giorni in serenità, senza però dimenticare quel senso di responsabilità che i tempi ancora ci richiedono. Voglio anche esprimere un pensiero in particolare per tutti coloro che, anche a causa del Covid, dovranno passare questi giorni soli, lontani dai loro affetti più cari. E mandare uno di cuore a quanti fra medici e operatori sanitari saranno ancora a lavoro in questi giorni”. Lo afferma la vice ministra alle infrastrutture, aggiungendo: “In questi mesi abbiamo fatto grandi passi avanti, ...

Advertising

vascorossi : Se vuoi ti faccio divertire e poi… Nessuna controindicazione ?????? Buona vigilia di Natale e buone feste a tutti ????… - enpaonlus : Il primo Natale di Hola e Micia insieme nella nuova casa con un altro cane e tre gatti - juventusfc : ? ???????? ? ???????????????????????? Il regalo di Natale che volevamo: chiudere con una vittoria il 2021! ?? #ForzaJuve - cristina_bassi : RT @ChiodiDonatella: 'CON #OMICRON QUALCUNO CI STA FACENDO FESSI' Scrive @Storace. Ecco. Ora voi vi salvate il link. E ve lo leggete dopo… - mbbelluco : RT @PieroVerani: ?? ?? ?? Cambiano i governi, non ci sono più le mezze stagioni… E no, per la vigilia di Natale in tv abbiamo UNA POLTRONA P… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale 2021 Lotteria scontrini: estrazione 23 dicembre 2021, i codici vincenti Sarà un Natale più ricco quello degli italiani che hanno vinto i premi messi in palio ogni settimana dalla Lotteria degli Scontrini . Come ogni giovedì, anche il 23 dicembre 2021 si è tenuta la consueta ...

Usa, Jill e Joe Biden visitano i bambini in ospedale per Natale Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la First Lady Jill Biden visitano i pazienti del Children's National Hospital di Washington 24 dicembre 2021

Natale 2021, quest'anno si può stare insieme ma a tavola quanta diffidenza La Repubblica Siracusa, i Vigili del Fuoco salvano Babbo Natale Nella mattinata di ieri i Vigili del Fuoco di Siracusa, liberi dal servizio, sono intervenuti a Priolo in soccorso…di Babbo Natale. Il tanto amato vecchietto, dal costume rosso e dalla barba bianca, ...

Buon Natale, con gli “auguri scomodi” di don Tonino Bello Restano sempre attuali gli auguri speciali e “scomodi” formulati in un Natale dei primi anni ’90 da don Tonino Bello. Il “vescovo degli ultimi”, nato ad Alessano il 18 marzo 1935 e morto a Molfetta il ...

Sarà unpiù ricco quello degli italiani che hanno vinto i premi messi in palio ogni settimana dalla Lotteria degli Scontrini . Come ogni giovedì, anche il 23 dicembresi è tenuta la consueta ...Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la First Lady Jill Biden visitano i pazienti del Children's National Hospital di Washington 24 dicembreNella mattinata di ieri i Vigili del Fuoco di Siracusa, liberi dal servizio, sono intervenuti a Priolo in soccorso…di Babbo Natale. Il tanto amato vecchietto, dal costume rosso e dalla barba bianca, ...Restano sempre attuali gli auguri speciali e “scomodi” formulati in un Natale dei primi anni ’90 da don Tonino Bello. Il “vescovo degli ultimi”, nato ad Alessano il 18 marzo 1935 e morto a Molfetta il ...