Natale 2021, gli auguri di Fabio Concato: “Che si possa ritrovare presto serenità, solidarietà e pace” (Di venerdì 24 dicembre 2021) MILANO – “Cari amici, i miei auguri più sentiti e sinceri di sempre! Che si possa ritrovare presto serenità, solidarietà e pace, e non solo quella interiore, magari con una preghiera, al di là della religione che professiamo, ma anche senza: semplicemente credendo all’energia che ne scaturirebbe, e alla sua miracolosa “contagiosità”. Sono solo parole, ma sapete bene che ognuno di noi può fare la sua parte; ecco, continuiamo a farlo, credendoci sempre di più. Siamo ancora tanti! Vi voglio bene, e so quanto me ne volete voi. auguri”. Così il cantautore milanese Fabio Concato (foto) fa su Facebook gli auguri di buon Natale ai propri followers. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 dicembre 2021) MILANO – “Cari amici, i mieipiù sentiti e sinceri di sempre! Che si, e non solo quella interiore, magari con una preghiera, al di là della religione che professiamo, ma anche senza: semplicemente credendo all’energia che ne scaturirebbe, e alla sua miracolosa “contagiosità”. Sono solo parole, ma sapete bene che ognuno di noi può fare la sua parte; ecco, continuiamo a farlo, credendoci sempre di più. Siamo ancora tanti! Vi voglio bene, e so quanto me ne volete voi.”. Così il cantautore milanese(foto) fa su Facebook glidi buonai propri followers. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

enpaonlus : Il primo Natale di Hola e Micia insieme nella nuova casa con un altro cane e tre gatti - juventusfc : ? ???????? ? ???????????????????????? Il regalo di Natale che volevamo: chiudere con una vittoria il 2021! ?? #ForzaJuve - Agenzia_Ansa : VIDEO | Favola di Natale, i colleghi donano le ferie per permettere di andare in pensione a un lavoratore malato.… - tommasosodano : RT @michelegiorgio2: Per il Covid Israele ha vietato l'ingresso ai turisti stranieri. A farne le spese è anche la città palestinese. Il sin… - DonzellaGiusy : RT @Lantidiplomatic: Vigilia di Natale 2021. Il drammatico fallimento del governo Draghi in queste immagini: la fila chilometrica per tampo… -