Nasce a Fondi uno sportello di orientamento per giovani ed aziende (Di venerdì 24 dicembre 2021) Fondi – È stato sottoscritto, presso la sede pontina della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, il protocollo d’intesa per l’apertura di uno sportello dedicato ai giovani e alle imprese a Fondi. Firmatari: Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio di Frosinone e Latina; Beniamino Maschietto, sindaco di Fondi; Stefania Stravato, assessore alle Attività Produttive del Comune di Fondi; Enzo di Lucia, vice presidente dell’Azienda Speciale Informare; Carlo Picchi e Bruno D’Aniello, rispettivamente presidente e vice presidente della Fondazione Bio Campus; il segretario generale della CCIAA di Frosinone e Latina, Pietro Viscusi. Lo sportello sarà dedicato ai giovani, per l’orientamento e il supporto alla formazione e al ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 dicembre 2021)– È stato sottoscritto, presso la sede pontina della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, il protocollo d’intesa per l’apertura di unodedicato aie alle imprese a. Firmatari: Giovanni Acampora, presidente della Camera di Commercio di Frosinone e Latina; Beniamino Maschietto, sindaco di; Stefania Stravato, assessore alle Attività Produttive del Comune di; Enzo di Lucia, vice presidente dell’Azienda Speciale Informare; Carlo Picchi e Bruno D’Aniello, rispettivamente presidente e vice presidente della Fondazione Bio Campus; il segretario generale della CCIAA di Frosinone e Latina, Pietro Viscusi. Losarà dedicato ai, per l’e il supporto alla formazione e al ...

ETFWorld_it : HSBC AM - nasce la divisione ETF & Indexing HSBC Asset Management (HSBC AM) ha annunciato la nascita della nuova d… - ZIA_FE : Fondazione Altromercato ha lanciato una raccolta fondi. L’obiettivo è raggiungere 50.000 euro di donazioni necessar… - cheaterbag : RT wireditalia 'In principio c'è stata Gaia-X. Poi è arrivata una nuova intesa sponsorizzata da Bruxelles per gesti… - Luke_like : RT @wireditalia: In principio c'è stata Gaia-X. Poi è arrivata una nuova intesa sponsorizzata da Bruxelles per gestire i fondi europei e te… - RobRe62 : RT @wireditalia: In principio c'è stata Gaia-X. Poi è arrivata una nuova intesa sponsorizzata da Bruxelles per gestire i fondi europei e te… -