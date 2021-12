MXGP: nuovo intervento per Ivo Monticelli - News (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non si chiude nel migliore dei modi il 2021 di Ivo Monticelli. Il pilota appena passato al team JM Honda è finito nuovamente sotto i ferri del chirurgo a causa dell'infortunio alla spalla destra che ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non si chiude nel migliore dei modi il 2021 di Ivo. Il pilota appena passato al team JM Honda è finito nuovamente sotto i ferri del chirurgo a causa dell'infortunio alla spalla destra che ...

Ultime Notizie dalla rete : MXGP nuovo MXGP: nuovo intervento per Ivo Monticelli - News Queste le sue parole su Instagram: "Eccomi di nuovo qua. Purtroppo la prima operazione non è andata ... MXGP: Tony Cairoli cittadino onorario di Patti

MXGP: Ecco la Red Bull GasGas Factory Racing - News In questo nuovo assetto il Team De Carli passa dall'arancione della KTM al rosso fuco delle GasGas. ... "Come spagnolo è una sensazione davvero speciale competere per GASGAS" In MXGP Jorge Prado ...

MXGP: nuovo team per Ivo Monticelli Motosprint.it MXGP: nuovo intervento per Ivo Monticelli Il pilota marchigiano operato nuovamente alla spalla sinistra lussata quest’anno a Lommel, per lui ora serve un recupero lampo per essere pronto per il primo GP il 20 febbraio a Matterley Basin ...

Motocross 2022: chi corre in MXGP e MX2 e le nuove regole Renaux (Yamaha) passa dalla MX2 alla MXGP, nessun significativo cambio di casacca per i top, con Herlings in Ktm, Febvre in Kawasaki e Gajser in Honda Hrc. Liam Everts a tempo pieno nel Mondiale MX2.

