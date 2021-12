Muore anziana invalida abbandonata tra feci e vomito | arrestato il figlio

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Aggredita e picchiata per mesi,sul letto senza poter mangiare, ne' bere. In mezzo ae ricoperta di formiche. E' stata una scena raccapricciante quella che si è presentata davanti...

E' stata una scena raccapricciante quella che si è presentata davanti agli occhi degli operatori del 118 che, lo scorso aprile, a Sabaudia, hanno scoperto in quali condizioni versava l'...Solo durante la detenzione del figlio, l'madre era tornata a vivere serenamente per poi ripiombare nell'incubo della violenza una volta che il figlio è tornato a vivere con lei nella stessa ...Aggredita e picchiata per mesi, abbandonata sul letto senza poter mangiare, ne' bere. In mezzo a vomito, feci e ricoperta di formiche ...Ha picchiato la madre per mesi, abbandonandola sul letto senza cibo né acqua, lasciandola tra vomito e feci, ricoperta di formiche. Una scena orribile quella che si sono trovati davanti ...