Motocross | ritirato il numero 711 dello sfortunato Rene Hofer

Il Mondiale di Motocross è stato scosso poche settimane fa dalla tragedia che ha coinvolto il giovanissimo Rene Hofer, pilota della MX2 rimasto ucciso da una valanga mentre si trovava in vacanza con alcuni amici nel distretto di Lungau, in Austria. Un incidente che ha portato via anche altri due giovani piloti, Michael Weissmann e Bastian Wolf; per tenere vivo il ricordo di Hofer, la Infront Moto Racing, l'ente che gestisce il Mondiale e altri campionati in ambito off-road, ha deciso di ritirare il suo numero 711. In un comunicato ufficiale, l'organizzazione ha deciso questo "per rispetto e per onorare Rene dedicandogli il numero che portava in gara". Hofer si era fatto notare parecchio nella sua prima stagione completa nel Mondiale di ...

