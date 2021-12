Monica Setta e la festa di Natale: ci sono tutti tranne lui | sempre più astio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Manca un invitato d’eccezione alla festa di Natale di Monica Setta. Le voci si sono fatte sempre più vere. Una serie di dichiarazioni hanno messo alla luce ciò che in molti pensavano seguendo il programma da loro condotto. Infatti, la giornalista Monica Setta e il presentatore Tiberio Timperi sembrano non avere buoni rapporti, anche dato il fatto che lui alla festa di Natale non c’era. A confessarlo sono stati anche gli stessi, che in alcune dichiarazioni hanno lasciato intendere il distacco empatico fra la coppia. Monica Setta sul red carpet di un Film fest (GettyImages)Lei è una giornalista, una conduttrice televisiva e radiofonica dagli albori ... Leggi su topicnews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Manca un invitato d’eccezione alladidi. Le voci sifattepiù vere. Una serie di dichiarazioni hanno messo alla luce ciò che in molti pensavano seguendo il programma da loro condotto. Infatti, la giornalistae il presentatore Tiberio Timperi sembrano non avere buoni rapporti, anche dato il fatto che lui alladinon c’era. A confessarlostati anche gli stessi, che in alcune dichiarazioni hanno lasciato intendere il distacco empatico fra la coppia.sul red carpet di un Film fest (GettyImages)Lei è una giornalista, una conduttrice televisiva e radiofonica dagli albori ...

Advertising

BaritaliaNews : UnoMattina in famiglia, Monica Setta pubblica una foto sui social ma Timperi e la Muccitelli non … - Affaritaliani : Natale 2021, da Amadeus a Monica Setta: tutte le foto dei party vip - lifestyleblogit : Mille luci di Natale per la cena di Monica Setta al Parco dei principi - - monica_perico : RT @Freed19789258: @realDonadelLuca @rainita23 No vabbè...questa sarebbe la voce della scienza? Che obrobrio. Comunque ha davvero dell'inqu… - BaritaliaNews : Monica Setta senza mezzi termini: “Il clima che si respira a Unomattina in famiglia è …” -