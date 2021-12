Mondo dello sport con il fiato sospeso | la campionessa è in fin di vita

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Un brutto incidente in allenamento ha costretto la tre voltemondiale di ciclismo su pista Amy Pieters ad essere sottoposta d'urgenza ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza per alleviare la pressione sul cervello causata dalla caduta ed essere poi indotta in coma. #FOTO A FINE ARTICOLO La 30enne ciclista olandese era stata traata in ospedale dopo aver preso conoscenza in seguito ad una caduta in quella che la federazione ciclistica del suo paese ha descritto come una "collisione" avvenuta mentre si allenava in Spagna con la nazionale olandese a Calpe, località spagnola nei pressi di Alicante. A riferire delle condizioni della ciclista olandese è stato il Team SD Worx che oggi ha fornito anche gli ultimi aggiornamenti a riguardo: "Amy Pieters resterà in coma artificiale per i prossimi giorni. Quando i medici la ...