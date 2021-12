Modena: donna chiede l'assegno di divorzio dopo che l'ex marito si laurea (Di venerdì 24 dicembre 2021) Come riportato nella Gazzetta di Modena, l'uomo si è laureato ed ha ottenuto una posizione occupazionale abbiente e ottimale. L'ex moglie, che lavorava come operaia, ha provveduto al mantenimento dei ... Leggi su donnaglamour (Di venerdì 24 dicembre 2021) Come riportato nella Gazzetta di, l'uomo si èto ed ha ottenuto una posizione occupazionale abbiente e ottimale. L'ex moglie, che lavorava come operaia, ha provveduto al mantenimento dei ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @FrancescoDondi: Una #vigiliadiNatale angosciante ma anche con due notizie bellissime: i bimbi che ballano nei 15 dopo il #vaccino e una… - FrancescoDondi : Una #vigiliadiNatale angosciante ma anche con due notizie bellissime: i bimbi che ballano nei 15 dopo il #vaccino e… - Nutizieri : Modena, la casa nuova di Anna: colletta in paese per darle un alloggio - corrierebologna : Modena, la casa nuova di Anna: colletta in paese per darle un alloggio - sara_grimaldi : #Modena, la festa di 'T-essere: da donna a donna' con le detenute di Sant'Anna - -