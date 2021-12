Minacce alla libertà di stampa: un fondo amico di Viktor Orban ha acquistato la tv Euronews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il fondo di investimento portoghese Alpac Capital, molto vicino al premier ungherese Viktor Orban, ha acquistato l'88% delle quote di Euronews, l'unica tv e sito a fare giornalismo in varie lingue per ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ildi investimento portoghese Alpac Capital, molto vicino al premier ungherese, hal'88% delle quote di, l'unica tv e sito a fare giornalismo in varie lingue per ...

Advertising

stanzaselvaggia : Avvocato Tommaso Paola Rossini, no vax. Nel video ci sono anche minacce a individui di cui dice di avere indirizzo,… - maryfagi : RT @alepanzaoff: Solidarietà all’amico Stefano Bolognini per le infami minacce. Non saranno quattro balordi a spaventarci! Forza Stefano!… - RadioItaliaIRIB : Minacce alla libertà di stampa: un fondo amico di Orban ha acquistato la tv Euronews - tablerider : RT @alepanzaoff: Solidarietà all’amico Stefano Bolognini per le infami minacce. Non saranno quattro balordi a spaventarci! Forza Stefano!… - globalistIT : Una notizia gravissima per la libertà di stampa in Europa: -