Migranti, il Natale dei bambini sulla Ocean Viking: tra giochi e Babbi Natale improvvisati si attende il porto sicuro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Trascorreranno il Natale tra le onde e i venti del Mediterraneo i quasi 800 salvati nei giorni scorsi da Ocean Viking, Geo Barents e Sea Eye, che attendono di ottenere un porto sicuro dove sbarcare.

Pontifex_it : Sono tante le Chiese locali, le congregazioni religiose e le organizzazioni cattoliche che sono pronte ad accoglier… - fattoquotidiano : Migranti, in 800 salvati nel Mediterraneo attendono di sbarcare: “Sarebbe un regalo di Natale, ma solo per chi si è… - repubblica : Natale in mezzo al mare per seicento migranti, tra loro un bimbo di diciotto giorni [di Alessia Candito] - TizianaMarras : RT @MicheleMagno4: Riscopriamo il vero senso del #Natale attraverso la solidarietà verso il prossimo. #RestiamoUmani #Presepe ?? #Poloni… - blogandy2022 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, il Natale dei bambini sulla Ocean Viking: tra giochi e Babbi Natale improvvisati si attende il porto sicuro … -