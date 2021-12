"Mi spiace per Giorgetti, ma...". Clamorosa Antonella Viola, la bordata al leghista: virologi e politici, la rissa si infiamma (Di venerdì 24 dicembre 2021) Polemica tra politici e virologi. Ad aprire le danze è stato Giancarlo Giorgetti, con uno sfogo durante il Consiglio dei Ministri di ieri, giovedì 23 dicembre, sfogo rivolto a Mario Draghi al quale in buona sostanza ha ricordato come il caos comunicativo di questi giorni sul Covid generi incertezza tra le persone. E soprattutto, quel caos, aumenta la sfiducia e lo stress delle persone. Il tema è caldo, se ne dibatte da tempo. Si pensi allo scivolone di Mario Monti, il quale chiedeva un'informazione "meno democratica" e controllata dall'alto. Certo, Giorgetti non si è spinto a simili affermazioni, ma il tema è simile: possiamo permetterci un simile caos informativo? E della polemica aperta dal ministro leghista se ne parla anche a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Polemica tra. Ad aprire le danze è stato Giancarlo, con uno sfogo durante il Consiglio dei Ministri di ieri, giovedì 23 dicembre, sfogo rivolto a Mario Draghi al quale in buona sostanza ha ricordato come il caos comunicativo di questi giorni sul Covid generi incertezza tra le persone. E soprattutto, quel caos, aumenta la sfiducia e lo stress delle persone. Il tema è caldo, se ne dibatte da tempo. Si pensi allo scivolone di Mario Monti, il quale chiedeva un'informazione "meno democratica" e controllata dall'alto. Certo,non si è spinto a simili affermazioni, ma il tema è simile: possiamo permetterci un simile caos informativo? E della polemica aperta dal ministrose ne parla anche a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7. ...

