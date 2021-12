Meteo, peggioramento delle condizioni climatiche al Nord: le previsioni (Di venerdì 24 dicembre 2021) Meteo, peggioramento delle condizioni climatiche al Nord mentre al Sud continuano ad essere stabili: le previsioni. Meteo in Italia (Foto: Pixabay)In arrivo in Italia, il giorno della Vigilia di Natale, una perturbazione che coinvolgerà soprattutto il Centro-Nord. La giornata di oggi sarà infatti caratterizzata da piogge e nebbie soprattutto nelle regioni settentrionali dove è previsto un peggioramento delle condizioni atmosferiche. La giornata sarà caratterizzata da cielo coperto e nebbioso anche sulle pianure settentrionali. Alcuni piovaschi potrebbero invece interessare Liguria, Lombardia, Emilia e Veneto. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 24 dicembre 2021)almentre al Sud continuano ad essere stabili: lein Italia (Foto: Pixabay)In arrivo in Italia, il giorno della Vigilia di Natale, una perturbazione che coinvolgerà soprattutto il Centro-. La giornata di oggi sarà infatti caratterizzata da piogge e nebbie soprattutto nelle regioni settentrionali dove è previsto unatmosferiche. La giornata sarà caratterizzata da cielo coperto e nebbioso anche sulle pianure settentrionali. Alcuni piovaschi potrebbero invece interessare Liguria, Lombardia, Emilia e Veneto. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @wwwmeteoit: Dalla Vigilia di Natale graduale peggioramento del tempo per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Le previsioni #… - Carmela_oltre : RT @wwwmeteoit: Dalla Vigilia di Natale graduale peggioramento del tempo per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Le previsioni #… - blogandy2022 : RT @wwwmeteoit: Dalla Vigilia di Natale graduale peggioramento del tempo per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Le previsioni #… - wwwmeteoit : Dalla Vigilia di Natale graduale peggioramento del tempo per l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Le previ… - infoitinterno : Meteo, in Liguria tempo in peggioramento: verso un Natale sotto la pioggia -