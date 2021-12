Meteo Natale e Santo Stefano, ancora pioggia in Italia e nel Lazio: le previsioni per il 25 e 26 dicembre 2021 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le feste saranno all’insegna del maltempo e il cielo grigio di questa mattina, giorno della Vigilia di Natale, su buona parte dell’Italia lo conferma. La nostra penisola nella giornata di oggi, spiegano gli esperti di Meteo Centro Italia, “ma anche nei giorni a venire, giornata di Natale compresa, sarà interessate da un flusso mite e perturbato di origine atlantica. La circoLazione instabile che ci interesserà sarà una circoLazione secondaria in quanto la circoLazione atlantica principale sarà relegata a latitudini più alte”. Meteo Italia 24-25-26 dicembre: le previsioni Questo vuol dire che arriveranno piogge anche abbondanti sull’Italia, specialmente centro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Le feste saranno all’insegna del maltempo e il cielo grigio di questa mattina, giorno della Vigilia di, su buona parte dell’lo conferma. La nostra penisola nella giornata di oggi, spiegano gli esperti diCentro, “ma anche nei giorni a venire, giornata dicompresa, sarà interessate da un flusso mite e perturbato di origine atlantica. La circone instabile che ci interesserà sarà una circone secondaria in quanto la circone atlantica principale sarà relegata a latitudini più alte”.24-25-26: leQuesto vuol dire che arriveranno piogge anche abbondanti sull’, specialmente centro ...

