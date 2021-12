Meteo | forti piogge a Natale e Santo Stefano | caldo primaverile al Sud

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Tre perturbazioni raggiungeranno l’Italia nei prossimi giorni. Dalla serata del 24 le prime avvisaglie di un deciso cambiamento del tempo si faranno sentire su Toscana e Liguria. Nel giorno dila perturbazione entrerà nel vivo colpendo soprattutto le regioni centrali con, nel pomeriggio, su Toscana, Lazio, Umbria, Marche. Altre bagneranno l'Emilia Romagna, saranno quasi assenti sul resto del Nord. L'aumento delle temperature porterà la quota neve sugli Appennini sopra i 1700. Sarà più asciutto e anche soleggiato al Sud.Maltempo aIl tempo non darà segni di miglioramento nemmeno il 26 dicembre quando un'altra perturbazione avrà la stessa direttrice della precedente, bagnando però anche la Campania e la Sardegna. Al Nord pioverà moderatamente soltanto in Emilia Romagna, ...

Nel giorno di Natale la perturbazione entrerà nel vivo colpendo soprattutto le regioni centrali con piogge, nel pomeriggio, su Toscana, Lazio, Umbria, Marche e anche in Liguria. Altre piogge ...CONTINUA A LEGGERE