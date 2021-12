(Di venerdì 24 dicembre 2021) Glidellahanno messo sotto accusa Francescoma la società e il suo tecnico fanno scudo in sua difesa. Lo scrive Il. “ne aveva criticato l’ultimo rendimento, ma ora lui esono al suo. Nessuno mette il club con le spalle al muro né può creare un danno economico. Ne hanno già parlato ieri, tecnico e presidente, rimandando il loro vertice, forse a Cortina d’Ampezzo. Cambio di programma sulla firma, dipende tutto dall’avvocato del tecnico che deve sistemare alcune clausole sul rinnovo. Così Maurizio si è richiuso nella sua villa a Castelfranco per godersi il riposo. Non è escluso però che in questi giorni possa fare un blitz sulle Dolomiti, dove da oggi passerà il Natale il patron”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Messaggero: #Lazio, #Acerbi nel mirino degli ultras, ma #Sarri e #Lotito si schierano al suo fianco I due ne hanno… - msg_emanuele : RT @LALAZIOMIA: Acerbi, la Lazio fa quadrato sul suo capitano - Il Messaggero - LALAZIOMIA : Acerbi, la Lazio fa quadrato sul suo capitano - Il Messaggero - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MESSAGGERO - Il Napoli segue Kurzawa ma c'è da battere la concorrenza di Juventus e Lazio - MondoNapoli : Il Messaggero - Napoli duello con la Lazio per Kurzawa! Le ultime - -

Ultime Notizie dalla rete : Messaggero Lazio

ilmessaggero.it

... sempre secondo i dati elaborati da Ceds Digital per Il, si è registrato un calo ...6%, la Liguria e la Sicilia con - 2,3% e un calo dei non vaccinati pari a 2,2% nele in Valle d'Aosta.... la Lombardia è già al 40 per cento dei casi positivi accertati derivante da Omicron;al 13, Emilia - Romagna e Abruzzo si attestano al 20, la Liguria è al 15. A questo punto salta ogni ...CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La sessione invernale del calciomercato si avvicina e la Lazio dovrà fare i conti con numerose operazioni da portare avanti. Il club dovrà ...I numeri peggiorano ovunque. Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna abbandoneranno il bianco con l'inizio dell'anno nuovo. Il Piemonte subito in giallo ...