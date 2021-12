Advertising

DPCgov : #26dicembre 2018, terremoto #Catania. Nella notte di Santo Stefano il sisma colpì il territorio etneo. Il Sistema d… - eziomauro : Messa notte di Natale, il Papa: 'Dare dignità al lavoro, basta morti' - vaticannews_it : #24dicembre La Messa nella Notte di #Natale, il messaggio e la benedizione “Urbi et Orbi”, l’Angelus nella festa di… - CristofaroFranc : RT @cercoiltuovolto: Don Francesco Cristofaro – Commento al Vangelo del 27 Dicembre 2021 – Messa della Notte - PCocurullo : Il Papa: basta morti sul lavoro -

Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme, nell'omelia delladelladi Natale celebrata in cattedrale. "I nvochiamo questa luce che possa finalmente allontanare ogni tenebra ed insieme ..."Rafforzare i legami di cura, di affetto, di solidarietà". È quanto ha chiesto l'arcivescovo Ravenna - Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni, nelladelladi Natale, celebrata in cattedrale. "Non possiamo non ricordare che questo Natale 2021 cade in un momento di grande apprensione per la nuova crescita della pandemia", ha detto l'...Caldo anomalo nei prossimi giorni, i valori attesi di temperatura. CALDO ANOMALO FINO A CAPODANNO E OLTRE: i giorni che ci accompagneranno verso la fine del 2021 e l'inizio del 20 ...Niente danza del ventre in tv per capodanno, la scure del partito del presidente adesso si abbatte anche su una delle arti più caratteristiche del medio oriente ...