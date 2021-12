Messa di Natale, Papa Francesco celebra nella Basilica di San Pietro. FOTO (Di venerdì 24 dicembre 2021) Come nel 2020, la Messa della Vigilia di Natale ha avuto inizio alle 19.30 e non alle 21.30 come da tradizione. Sono 1500 i posti allestiti per l'occasione nella Basilica di San Pietro. Domani, nel giorno di Natale, la Santa Messa verrà celebrata alle 10:55 nella Basilica Santa Maria in Trastevere a Roma. Alle 12 avrà inizio la tradizionale Benedizione Urbi et Orbi da piazza San Pietro Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 dicembre 2021) Come nel 2020, ladella Vigilia diha avuto inizio alle 19.30 e non alle 21.30 come da tradizione. Sono 1500 i posti allestiti per l'occasionedi San. Domani, nel giorno di, la Santaverràta alle 10:55Santa Maria in Trastevere a Roma. Alle 12 avrà inizio la tradizionale Benedizione Urbi et Orbi da piazza San

Advertising

stanzaselvaggia : Il presepe grande come la casa di un povero ok, ma mi dite perché a Natale si è messa in testa la coroncina del “Di… - vaticannews_it : #24dicembre La Messa nella Notte di #Natale, il messaggio e la benedizione “Urbi et Orbi”, l’Angelus nella festa di… - vaticannews_it : #24dicembre ??Ore 19.20 #live dalla Basilica Vaticana, Santa Messa presieduta da #PapaFrancesco, nella Solennità del… - paolomaggioni : “Basta morti sul lavoro”, invoca @Pontifex_it alla messa di Natale. L’invito più sacro e -al tempo stesso- laico… - lanuovaCrociata : La messa di Natale è a mezzanotte. -