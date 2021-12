Messa di Natale, Papa: "Dare dignità al lavoro, basta morti" (Di venerdì 24 dicembre 2021) commenta Papa: 'Servire Gesù nei poveri, no a disprezzo e indifferenza' - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci 'Gesù nasce lì, vicino ai pastori, vicino ai dimenticati delle periferie. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 dicembre 2021) commenta: 'Servire Gesù nei poveri, no a disprezzo e indifferenza' - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci 'Gesù nasce lì, vicino ai pastori, vicino ai dimenticati delle periferie. ...

Advertising

stanzaselvaggia : Il presepe grande come la casa di un povero ok, ma mi dite perché a Natale si è messa in testa la coroncina del “Di… - vaticannews_it : #24dicembre La Messa nella Notte di #Natale, il messaggio e la benedizione “Urbi et Orbi”, l’Angelus nella festa di… - vaticannews_it : #24dicembre ??Ore 19.20 #live dalla Basilica Vaticana, Santa Messa presieduta da #PapaFrancesco, nella Solennità del… - DomenicoMazzil5 : RT @AGisotti: Nessuno escluso. Qui la trasmissione in Lingua dei Segni della Messa della Notte di #Natale con #PapaFrancesco: - ardigiorgio : Auguri a tutti vado a vedere la messa di Natale -