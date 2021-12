Messa di Natale, Papa: “Basta morti sul lavoro, uomo non è schiavo” (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Nel giorno della vita ripetiamo: Basta morti sul lavoro! E impegniamoci per questo”. E’ il forte appello del Papa durante la celebrazione della Messa nella notte di Natale. “?Dio stanotte viene a colmare di dignità la durezza del lavoro. Ci ricorda quanto è importante dare dignità all’uomo con il lavoro, ma anche dare dignità al lavoro dell’uomo, perché l’uomo è signore e non schiavo del lavoro. Nel giorno della Vita ripetiamo: Basta morti sul lavoro! E impegniamoci per questo”, ammonisce il Pontefice. Guardando ancora al presepe, Bergoglio ricorda che “a Betlemme stanno insieme i poveri e i ricchi, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Nel giorno della vita ripetiamo:sul! E impegniamoci per questo”. E’ il forte appello deldurante la celebrazione dellanella notte di. “?Dio stanotte viene a colmare di dignità la durezza del. Ci ricorda quanto è importante dare dignità all’con il, ma anche dare dignità aldell’, perché l’è signore e nondel. Nel giorno della Vita ripetiamo:sul! E impegniamoci per questo”, ammonisce il Pontefice. Guardando ancora al presepe, Bergoglio ricorda che “a Betlemme stanno insieme i poveri e i ricchi, ...

