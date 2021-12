Messa della Notte di Natale, Papa Francesco: "Dare dignità al lavoro, basta morti" (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Pontefice si è rivolto ai fedeli chiedendogli di "cercare Gesù nelle piccole cose" e smetterla con "avidità e lamentele". Alla fine della sua omelia, l'appello più forte: impegnarsi per fermare le morti sui luoghi di lavoro. Domani, nel giorno di Natale, la Santa Messa verrà celebrata alle 10:55 nella Basilica Santa Maria in Trastevere a Roma. Alle 12 avrà inizio la tradizionale Benedizione Urbi et Orbi da piazza San Pietro Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Pontefice si è rivolto ai fedeli chiedendogli di "cercare Gesù nelle piccole cose" e smetterla con "avidità e lamentele". Alla finesua omelia, l'appello più forte: impegnarsi per fermare lesui luoghi di. Domani, nel giorno di, la Santaverrà celebrata alle 10:55 nella Basilica Santa Maria in Trastevere a Roma. Alle 12 avrà inizio la tradizionale Benedizione Urbi et Orbi da piazza San Pietro

