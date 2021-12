Messa della Notte di Natale, Papa Francesco: "Basta morti sul lavoro" (Di venerdì 24 dicembre 2021) Come nel 2020, la Messa della Vigilia di Natale ha avuto inizio alle 19.30 e non alle 21.30 come da tradizione. Sono 1500 i posti allestiti per l'occasione nella Basilica di San Pietro. Domani, nel giorno di Natale, la Santa Messa verrà celebrata alle 10:55 nella Basilica Santa Maria in Trastevere a Roma. Alle 12 avrà inizio la tradizionale Benedizione Urbi et Orbi da piazza San Pietro Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 dicembre 2021) Come nel 2020, laVigilia diha avuto inizio alle 19.30 e non alle 21.30 come da tradizione. Sono 1500 i posti allestiti per l'occasione nella Basilica di San Pietro. Domani, nel giorno di, la Santaverrà celebrata alle 10:55 nella Basilica Santa Maria in Trastevere a Roma. Alle 12 avrà inizio la tradizionale Benedizione Urbi et Orbi da piazza San Pietro

