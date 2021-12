Mertens-Spalletti | la situazione tra tecnico e bandiera

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Napoli è uscito a pezzi dalla serata di mercoledì sera al Maradona. Un finale di stagione totalmente inatteso, considerando la grande vittoria di San Siro sul Milan. Tra le notizie negative della serata c’è da sottolineare il diverbio tra il capitano della partita, Dries, e Mister. Il folletto belga non ha minimamente gradito e accettato la sostituzione all’intervallo al posto di Petagna, nello spogliatoio i due hanno avuto un confronto, per cercare di chiarire.NapoliMa, come raccontato dal Corriere dello Sport, l’atteggiamento del belga non è cambiato neanche al termine della partita, quando De Laurentiis avrebbe chiamatoper aprire la bottiglia del brindisi. L’attaccante non si sarebbe alzato, rifiutando l’invito. Con un contratto in ...

Advertising

mario_s : Il paragone Mertens-Icardi-Totti è la cosa più ridicola che leggo da tempo. C'è chi cerca disperatamente di attacca… - napolipiucom : IL MATTINO - Mertens è scontento, rapporto teso con Spalletti #CalcioNapoli #Mertens #napoli #notiziecalcionapoli… - lovegodcos : @SpudFNVPN Buongiorno. Scusami,da quelche sono le tue conoscenze, cosa è questa storia Mertens-Spalletti?E poi,sicu… - ilgiornale : Quando a Maurito disse: 'Non sei né Messi né CR7...'. Ora il gelo con Mertens - giuaddo99 : -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens Spalletti

Driese Luciano, un rapporto ancora tutto da costruire ma che viene definito teso nell'ultimo periodo. Un focus sulla vicenda viene fatto da Il Mattino. Il giocatore non era felicissimo di ...... ', per la verità, si è fatto sentire nell'intervallo della partita di mercoledì: ha scoperto di essere sostituito e ha chiesto ail perché e per come in presa diretta'. PER LEGGERE ...Dries Mertens non si aspettava di essere sostituito mercoledì all'intervallo contro lo Spezia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena: "Il presidente prova a rincuorare tut ...Quello di Mertens sembra essere un vero e proprio caso. La sostituzione, durante la gara contro lo Spezia, non è andata particolarmente giù al belga. “Una notte tutta da raccontare”, così, l’edizione ...