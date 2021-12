Melissa Greta Marchetto | gli outfit più belli della stagione televisiva 2021

Leggi su diredonna

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Un anno ricco di impegni per. La conduttrice, presenza fissa a Quelli che il calcio prima e a Quelli che il lunedì poi, sta per chiudere l’anno in bellezza con un evento molto importante: il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, in onda in due prime serate venerdì 24 e venerdì 31 dicembre alle 21.20 su RaiTre. Una competizione tra artisti di altissimo livello provenienti da ogni angolo del pianeta, pronti a sfidarsi per vincere gli oscar del circo: il clown di bronzo, d’argento e d’oro. Conduttrice radiofonica edal 2015,è amatissima sui social, con un profilo Instagram seguito da ben oltre novantacinquemila follower, con i quali condivide momenti di lavoro e di vita quotidiana e scatti di...