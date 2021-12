Medici militari nelle scuole? I dati di Figliuolo confermano il flop: “12000 test in 300 istituti”. Il 3,75% del totale (e gli studenti sono 8 milioni) (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza pandemica, dopo giorni di silenzio sull’operazione di tracciamento nelle scuole ad opera dei militari, ha deciso di dare i numeri. E l’ha fatto in un’intervista rilasciata a Il Messaggero: “Abbiamo pianificato e gestito interventi presso trecento istituti scolastici effettuando oltre dodicimila tamponi”. sono tanti? sono pochi? Impossibile saperlo con certezza. Il numero nazionale di quante scuole hanno richiesto ai distretti sanitari d’effettuare un tampone non esiste: non ce l’hanno né i ministeri della Salute e dell’Istruzione e tantomeno l’Istituto superiore di sanità. Ecco perché non si può comprendere quanto sia stato effettivamente utile l’apporto dato dalla struttura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il generale Francesco, commissario straordinario per l’emergenza pandemica, dopo giorni di silenzio sull’operazione di tracciamentoad opera dei, ha deciso di dare i numeri. E l’ha fatto in un’intervista rilasciata a Il Messaggero: “Abbiamo pianificato e gestito interventi presso trecentoscolastici effettuando oltre dodicimila tamponi”.tanti?pochi? Impossibile saperlo con certezza. Il numero nazionale di quantehanno richiesto ai distretti sanitari d’effettuare un tampone non esiste: non ce l’hanno né i ministeri della Salute e dell’Istruzione e tantomeno l’Istituto superiore di sanità. Ecco perché non si può comprendere quanto sia stato effettivamente utile l’apporto dato dalla struttura ...

