Mediaset celebra l’anno dello sport con “Emozioni di sport – 2021”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) In onda domenica 26 dicembre su Italia Uno Un anno unico per loitaliano il. Un anno che non può non essere ricordato eto. A Santo Stefano, Domenica 26 dicembre, in seconda serata su Italia Uno, arriva uno specialedi”. Quello che sta per finire rimarrà nella storia comedei record per loitaliano che ha dominato in ogni disciplina. Un racconto delle vittorie azzurre, dagli Europei di Calcio, fino a Olimpiadi e Parlimpiadi passando per le varie rassegne in cui l’Italia è salita sul gradino più alto del podio. A partire dal trionfo agli Europei con la Nazionale di calcio di Mancini che ha battuto ai calci di rigore ...

Domenica 26 dicembre, Italia 1, in seconda serata, celebra l'anno che sta per concludersi con lo speciale 'Emozioni di sport - 2021', il racconto di un anno unico per lo sport italiano. Un anno che non può non essere ricordato e celebrato. A Santo Stefano, Domenica 26 dicembre, in seconda serata va in onda "Emozioni di sport - 2021", per rivivere un anno davvero indimenticabile.