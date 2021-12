Mascherina Ffp2 obbligatoria in Italia, ecco dove serve e da quando: le nuove regole (Di venerdì 24 dicembre 2021) Mascherina obbligatoria. Nonostante l’enorme progresso tecnologico da quel lontano 1918, l’arma più potente a disposizione contro la pandemia (vaccino a parte, sia chiaro!) per contrastarne la diffusione, rimangono le mascherine. Il ministro Speranza lo sa bene, ed è per questo che ieri a seguito della riunione della cabina di regia per le nuove disposizioni ha fatto di tutto per ribadirlo. E così la decisione è presa: le mascherine tornano obbligatorie anche all’aperto ovunque, anche in zona bianca. E, inoltre, le Ffp2 saranno necessarie per poter prendere parte ad una serie di attività specifiche. Tutto questo perché la variante Omicron spaventa e i casi crescono a dismisura giorno dopo giorno. Mascherina Ffp2: dove usarla Leggi anche: Nuovo decreto Covid Natale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 dicembre 2021). Nonostante l’enorme progresso tecnologico da quel lontano 1918, l’arma più potente a disposizione contro la pandemia (vaccino a parte, sia chiaro!) per contrastarne la diffusione, rimangono le mascherine. Il ministro Speranza lo sa bene, ed è per questo che ieri a seguito della riunione della cabina di regia per ledisposizioni ha fatto di tutto per ribadirlo. E così la decisione è presa: le mascherine tornano obbligatorie anche all’aperto ovunque, anche in zona bianca. E, inoltre, lesaranno necessarie per poter prendere parte ad una serie di attività specifiche. Tutto questo perché la variante Omicron spaventa e i casi crescono a dismisura giorno dopo giorno.usarla Leggi anche: Nuovo decreto Covid Natale ...

sportface2016 : +++Stadi, capienza rimane al 75%. Obbligatoria mascherina FFP2, si discute su tamponi a chi non ha ricevuto la terza dose+++ #SerieA - capuanogio : #Covid, la capienza resta al 75% ma l'indicazione sarà quella dell'obbligo di indossare una mascherina FFP2. Se con… - fattoquotidiano : NATALE CON IL VIRUS Mai così tanti contagi. Anche per il caffè al banco i tamponi non basteranno più. Mascherina al… - Alberto93383706 : RT @eurallergico: Il #megagreenpass garantisce così tanto di 'ritrovarsi tra persone che non sono contagiose 'che invece di farvi togliere… - HoppipollaFede : RT @Cartabellotta: Con la variante #Omicron nei luoghi chiusi la chirurgica è solo una #mascherina omeopatica #FFP2 -