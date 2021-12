Marica Pellegrinelli in love. Il nuovo bellissimo e famoso fidanzato. Un flirt scoperto solo ora

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Deejay e produttore di fama mondiale, è questa la professione dell’uomo che sembra essere entrato nella vita dell’ex Eros Ramazzotti. Il suo nome è William Djoko, e i due sono stati fotografati in atteggiamenti che poco lasciano all’immaginazione di fan e curiosi, che subito sono andati alla ricerca di notizie in cerca di conferme. La coppia, affiatata e complice, è stata paparazzata prima a Milano, in un clima natalizio e di serenità, e poi all’aeroporto di Malpensa, quandoha accompagnato William Djoko in partenza per motivi lavorativi. I saluti non hanno lasciato spazio a fraintendimenti, visto l’affetto di entrambi. Tutto fa capire che i due si ricongiungeranno molto presto., il...